Gli esami - contrariamente a quanto sostiene #Sarri - alle #Poste ci sono eccome.

Questa la nota affidata all'agenzia: "Poste Italiane «invita il signor Sarri a dedicare qualche minuto del suo prezioso tempo per informarsi che Poste è la più grande azienda del Paese, che viene scelta dai giovani laureati come tra le aziende più attrattive in cui lavorare, che è riconosciuta tra le prime 500 aziende al mondo per qualità della vita lavorativa, che ha realizzato tra le migliori performance di borsa nel 2019 e che si colloca al terzo posto, a livello mondiale, tra le aziende italiane per immagine e reputazione». L'azienda replica così alle parole di oggi ('Se non volevo essere sotto esame lavoravo alle Postè) del tecnico della Juventus.. Ed a Maurizio Sarri dice ancora Poste: «Lo aspettiamo per constatare di persona il nostro lavoro quotidiano, in una delle nostre 15 mila sedi operative»".Su Twitter è arrivata poi la risposta per esteso direttamente dal profilo delle Poste Italiane: