Questo perché superare i playoff rappresenta una via indispensabile per provare ad arrivare fino in fondo in Europa League, tra premi diretti, martket pool e botteghino per la Juve si tratta di una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni, quanto servirebbe per tamponare gli effetti dell'eliminazione anticipata in Champions. E finché la classifica continuerà a recitare quel -15, proprio la vittoria dell'Europa League rappresenta la via per partecipare alla prossima Champions, che in caso di passaggio agli ottavi garantisce circa altri 80 milioni più gli incassi di botteghino: tutto in tal senso è sempre molto variabile, in casa Juve regna la convinzione di poter vincere l'appello al Collegio di Garanzia del Coni ma resterebbe comunque da affrontare il secondo filone su cui sta lavorando la Procura Federale (manovre stipendi e non solo), con la stessa Uefa in attesa di capire come e se intervenire., uno che già a gennaio è stato avvicinato con particolare insistenza dai club di Premier (Manchester United su tutti, ma anche Arsenal e Chelsea), un pressing arginato più dalla pubalgia che non dalle alte richieste del club bianconero, ma anche dalla decisione finale del suo entourage di aspettare fine stagione per valutare l'intero mercato internazionale e non solo quello di chi si trovava a dover far fronte alle emergenze seppur ricchissimo., al di là del fatto che il mercato in uscita sarà comunque attivissimo tra addii annunciati e giocatori già in prestito.Si intensificano infatti i rapporti positivi sul centravanti classe 2003 danese, nel caso in cui la Juventus dovesse davvero individuare l'erede di Vlahovic gli sforzi del club bianconero sarebbero orientati su di lui, gli interessamenti (tra gli altri) di Arsenal, Dortmund e Real Madrid complicano la corsa e impongono valutazioni rapide in casa Juve. Dove ci si sta convincendo che