Che succede se si ferma la Serie A? Come riporta la Repubblica, martedì potrebbe essere decisivo per capire come si muoverà il campionato da qui intanto fino al 3 aprile, fine del decreto anti-Coronavirus. Ma c'è anche il forte rischio che il campionato si fermi.



LE TRE SOLUZIONI SE LA SERIE A SI FERMA - Sono allo studio 3 soluzioni diverse: la prima riguarda anche i vertici europei. Si potrebbero rinviare gli Europei e giocare dunque le partite che mancano in estate. Servirebbe un'iniziativa a livello UEFA, molto complessa ad oggi. In alternativa si potrebbe pensare di giocare ogni due giorni, soluzione che le società di A ritengono inaccettabile. Infine, fermare tutto. Cristallizzare l'attuale classifica permetterebbe a tutti di mantenere la categoria, ma a nessuno di vincere. Ma come fare poi con la classifica? Toccherebbe, come nel 2006 dopo Calciopoli, al Consiglio federale, che potrebbe anche scegliere di non assegnare uno scudetto. Di fatto si annullerebbero rimonte, squadre che ancora sognano l'Europa, o la lotta scudetto tra Lazio e Juventus, con l'Inter comunque pronta a rientrare.