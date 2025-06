Seattle Sounders-Atletico Madrid: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Entrambe le squadre, inserite nel gruppo B, provano a rialzarsi dopo la sconfitta nel primo turno: gli statunitensi hanno perso 2-1 contro il Botafogo, i colchoneros invece sono stati travolti 4-0 dal Paris Saint-Germain.

: Seattle Sounders-Atletico Madrid: venerdì 20 giugno 2025: 00.00 italiane: DAZN: DAZN: Frei; A. Roldan, Ragen, Kim, Tolo; Ferreira, C. Roldan, Vargas, Kent, Rusnak; Musovski.. Schmetzer.: Oblak; Llorente, Gimenez, Le Normand, Galan; G. Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Sorloth, Alvarez.. Simeone.- La sfida tra Seattle Sounders e Atletico Madrid si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.

- Seattle Sounders-Atletico Madrid sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.- La telecronaca della partita su DAZN è affidata a Dario Mastroianni.