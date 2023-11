"Giuro che ti ammazzo". Un giocatore di calcio, titolare di una squadra di Serie A, minacciava così la sua ex ragazza, dopo aver ripreso di nascosto i loro video più intimi. #FARWEST con @salvosottile da lunedì 27 novembre alle 21:20 su #Rai3 pic.twitter.com/C5CtKo4RZF — Rai3 (@RaiTre) November 25, 2023

"Ho sentito che vai a dire in giro cose cattive su di me,". E ancora: "So che hai raccontato delle c***ate ma non mi interessa, io il tuo video non lo do a nessuno.". Messaggi, queste, che avrebbe inviato su WhatsApp nel 2021 (quando giocava nella Spal), e che la ragazza ha mostrato alle telecamere di Far West, la trasmissione di Rai 3 che andrà in onda da lunedì 27 novembre.: i due avevano poi raggiunto un accordo economico e il caso era chiuso. Ora però l'ex fidanzata ha voluto raccontare le minacce ricevute, spiegando anche ai microfoni di Rai 3 i motivi per cui non aveva immediatamente sporto denuncia: "Pensavo che mi avrebbero preso di mira lui e i suoi ragazzi in squadra con lui, pensavo che ci avrei rimesso. Mi vergognavo tantissimo, pensavo fosse colpa mia, sono andata da una psicologa per avere supporto e anche adesso continuo a essere seguita".