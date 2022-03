Il Turchia è diventato virale il gesto di Aykut Demir, capitano dell'Erzurumspor - seconda divisione - che si è rifiutato di scendere in campo indossando la maglietta con la scritta "No war". Il giocatore ha spiegato poi il motivo: "In Medio Oriente muoiono migliaia di persone ogni giorno, e quelle persone che ignorano quello che succede lì, ora fanno questi gesti di solidarietà pro Ucraina solo perchè sta succedendo in Europa. Ma a me non piace indossare quella maglia, perché per altri Paesi non è stata fatta la stessa cosa".