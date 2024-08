Seconda maglia Roma 2024/25: è ispirata a Testaccio TUTTE LE FOTO

ALESSANDRO VONA

Oggi adidas e AS Roma hanno presentato il nuovo kit Away per la stagione 2024/25, il cui design attinge dalla scena artistica del quartiere capitolino di Testaccio.Per la maglia da trasferta, il disegno è ispirato alla street art che contraddistingue alcuni scorci del moderno panorama urbano.una collina artificiale di epoca romana frutto dell’accumulo di milioni di frammenti di anfore usate per il trasporto delle merci che giungevano via nave al porto fluviale sul Tevere.

La stessa gradazione di colore del disegno sulla parte frontale è replicata sulle tre strisce applicate sulle spalle e le maniche. Sul petto compaiono a destra il logo di adidas di colore rosso intenso e a sinistra il Lupetto di Gratton, iscritto di un cerchio a quattro archi, che cita la tecnica dello stencil utilizzata dagli street artist. Il colletto è ideato con una forma a V. Pantaloncini e calzettoni – sempre su base bianca- completano il kit.

la sua cultura e l’identità contemporanea come fonte d’ispirazione per le nuove generazioni di tifosi.Il nuovo kit sarà indossato per la prima volta in occasione dell’amichevole del 3 agosto in programma a Rieti, allo stadio Manlio Scopigno, contro l’Olympiakos.