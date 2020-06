Rimangono stazionarie e di estrema gravità le condizioni di Alex Zanardi, che ha trascorso la seconda notte nel reparto di terapia intensiva del Policlinico di Siena dopo il pauroso incidente in handbike a Pienza di venerdì. Il campione paralimpico rimane in coma farmacologico e un nuovo bollettino sulle sue condizioni verrà reso noto dai medici alle 12. Dopo l'intervento di circa 3 ore per ricostruire le ossa del cranio fratturatesi nel tremendo impatto col tir che procedeva nella direzione opposta a quella di Zanardi, i timori dei medici sono per i possibili danni cerebrali subiti e per le conseguenze alla vista, in virtù del violentissimo trauma agli occhi subiti nell'incidente.



AL TELEFONINO? - Mentre le autorità proseguono le loro indagini sulla dinamica che ha portato all'incidente che ha coinvolto Zanardi e soprattutto la natura dell'evento al quale ha preso parte - non si tratterebbe di una gara ufficiale e per questo il traffico degli altri mezzi non era stato bloccato - emergono alcuni retroscena sull'accaduto. Secondo Il Messaggero, un testimone oculare (un ciclista) avrebbe visto Zanardi intento a riprendere la sua prova in handbike con un telefonino, provocando la fatale distrazione che lo ha portato a perdere il controllo e invadere la corsia opposta, finendo contro un tir che procedeva in direzione contraria. Un camerman freelance avrebbe anche ripreso la scena e al momento tutto è al vaglio degli inquirenti.