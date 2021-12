parla da leader. Da giocatore simbolo che dopo due anni quasi e mezzo all'Inter ha conquistato tutti diventando uno dei migliori centrocampisti in Serie A.ha detto recentemente in un'intervista. Seconda stella a destra, avrebbe cantato Bennato; ma l'isola nerazzurra si vede benissimo ed è un'isola felice, con Simone Inzaghi che nell'ultimo turno di campionato ha messo la freccia volando al primo posto davanti a tutti.. Tra qualche mese la storia nerazzurra potrebbe cambiare per davvero, la società avrebbe una posizione diversa in Europa e attirerebbe anche nuovi sponsor. Suning incrocia le dita, consapevole l'eventuale secondo scudetto della sua proprietà porterebbe diversi vantaggi.- Dalla Cina sorridono e si danno da fare. Il progetto Suning è in continua crescita: il fatturato è cresciuto dai 207 milioni del 2015-16 ai 377 del 2018-19. Il Covid ha un po' frenato il cammino economico, che potrebbe ripartire a breve con i risultati che sta ottenendo la squadra e il ritorno dei tifosi allo stadio. In caso di seconda stella l'Inter incasserebbe di più per i diritti della Serie A e per gli introiti della Champions, come analizza La Gazzetta dello Sport, oltre a un incasso di circa 3 milioni di euro per la Supercoppa.; con l'etichetta di campioni d'Italia ne arriverebbero altri 8 di market pool dalla Champions, più 15,64 milioni legati alla fase ai gironi e al ranking (non andrà sotto la 19a posizione).- La presenza fissa in Champions ha aiutato ad aumentare il valore del brand Inter, salito, come riporta Brand Finance, da 151 milioni a 466 negli ultimi quattro anni.. Già ufficializzato quello con Socios.com, pronto a mettere in pratica un nuovo progetto legato ai token ed essere sempre più vicini agli appassionati nerazzurri: un primo segnale apparirà già sulla maglia della Supercoppa, dove il logo "$INTER Fan Token" verrà sostituito con un coro scelto dai tifosi.- Tifosi che potrebbero aumentare proporzionalmente in base alle vittorie. Lo sa bene la Juventus, che dopo nove scudetti di fila e l'arrivo di Cristiano Ronaldo ha fatto il boom all'estero.e come dimostrano le indagini di StageUp e Ipsos questo processo è già iniziato: la Juve ha -7% di tifosi rispetto a due stagioni fa (attualmente sono 8,2 milioni), i nerazzurri sono aumentati di 11% (più di 4 milioni).