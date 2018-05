Le seconde squadre potrebbero diventare realtà in tempi brevi, come affermato da Alessandro Costacurta a 'Rivista Undici'. La Fiorentina, dal canto suo, se decidesse di adoperarsi in tal senso, potrebbe schierare una formazione composta da:

Edoardo Sarri, portiere in prestito alla Correggese.

Luca Zanon, terzino destro in prestito alla Ternana.

Pierluigi Pinto, difensore centrale della Primavera.

Riccardo Baroni, difensore centrale in prestito alla Lucchese.

Juliàn Illanes, difensore centrale/terzino della Primavera.

Andrés Schetino, centrocampista in prestito all'Esbjerg.

Mattia Trovato, centrocampista in prestito al Cosenza.

Abdou Lahat Diakhatè, centrocampista della Primavera.

Andy Bangu, centrocampista in prestito al Vicenza.

Joshua Perez, attaccante in prestito al Livorno.

Simone Minelli, attaccante in prestito al Trapani.