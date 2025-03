Secondo il supercomputer, la Lazio è la favorita per vincere l'Europa League

, secondo il 'supercomputer' Opta, che ha simulato il resto della fase a eliminazione diretta della seconda competizione continentale per club 10mila volte. Opta ha utilizzato le quote del mercato delle scommesse e le Opta Power Rankings, per analizzare la probabilità di ogni squadra di raggiungere ogni fase della competizione e prevedere un potenziale vincitore. Il risultato è cheper trionfare nella finale di Bilbao in programma allo stadio San Mames il prossimo 21 maggio.

Lazio 18,5%Tottenham 14,8%Athletic Club 13,4%Roma 8,3%Manchester United 7%Lione 6,3%Fenerbahce 5,9%Real Sociedad 5,8%Ajax 5,6%Eintracht Francoforte 4,1%Olympiacos Pireo 3,9%Az Alkmaar 1,8%Bodo Glimt 1,8%Viktoria Plzen 1,1%Rangers 0,9%FCSB 0,7%