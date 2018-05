Il patron della Pro Vercelli, Massimo Secondo ha dichiarato in conferenza stampa: "Sono pronto a farmi da parte, la società è in vendita. La retrocessione in serie C non è il motivo scatenante. Ci sono altri club con debiti consolidati che continuano a giocare, io non voglio intraprendere questa strada. Anche quest'anno chiuderemo con il bilancio in equilibrio. Se non arriverà nessuno entro il 30 giugno, iscriverò tecnicamente la squadra al campionato. La società ha 25 giocatori sotto contratto, più un eccellente settore giovanile. Al momento non c'è nessuno all'orizzonte, spero che con questo annuncio si possano smuovere un po' le acque anche a livello cittadino. Sono passati 8 anni ma, al di là di vaghe promesse, non abbiamo ricevuto aiuti concreti: anche l'adeguamento allo stadio per poter disputare la serie B è stato affrontato tutto a nostre spese".