13.22 - Di seguito tutti gli accoppiamenti.Wolfsberger-TottenhamDinamo Kiev-BrugesReal Sociedad-Manchester UnitedBenfica-ArsenalAnversa-RangersSlavia Praga-Leicester- Dopo la Champions, tocca all': è il momento di scoprire quali saranno i prossimi avversari delle italiane.della competizione: nelle urne ci saranno le 24 squadre che hanno superato i gironi, ai quali si aggiungono le 8 squadre in arrivo dalla Champions (terze classificate nei rispettivi gironi).e con loro ci saranno le altre nove vincitrici dei gironi più quattro delle migliori retrocesse dalla Champions.Arsenal (ING)Ajax (OLA)Club Brugge (BEL)Dinamo Zagabria (CRO)Hoffenheim (GER)Leicester (ENG)Leverkusen (GER)Manchester United (ING)PSV Eindhoven (OLA)Rangers (SCO)Shakhtar Donetsk (UKR)Tottenham (ING)Villarreal (SPA)Anversa ( BEL)Benfica (POR)Braga (POR)Dynamo Kiev (UCR)Granada (SPA)Krasnodar (RUS)LOSC Lille (FRA)Maccabi Tel-Aviv (ISR)Molde (NOR)Olympiacos (GRE)Real Sociedad (SPA)Salisburgo (AUS)Slavia Praga (CZE)Stella Rossa (SRB)Wolfsberg (AUS)Young Boys (SVI)- Nei sedicesimi(non potranno scontrarsi neanche squadre russe e ucraine), né club che si sono già affrontati nella fase a gironi. Le squadre teste di serie giocheranno l'andata in trasferta () e. Le gare di disputeranno in due fasce orarie, 18.55 e 21, il sorteggio degli ottavi avverrà il giorno dopo le gare di ritorno, venerdì 26 febbraio 2021. Dai sedicesimi sarà introdotto l'ausilio del VAR.