Ultimo allenamento a Milanello nel pomeriggio di domenica, prima della partenza per gli Stati Uniti dove il Milan disputerà l'International Champions Cup. Come riporta il sito ufficiale rossonero, alle 15.30 la squadra ha percorso alcuni giri di campo come attivazione muscolare, a seguire una serie di ripetute a ritmo crescente per terminare la parte atletica con una serie di scatti sul breve e degli esercizi tra gli ostacoli bassi. Nel frattempo i portieri hanno svolto un lavoro specifico agli ordini del preparatore Valerio Fiori. Presente anche Pepe Reina, che è arrivato nel centro sportivo di Carnago in mattinata e dopo aver effettuato i test di performance ha regolarmente partecipato alla sessione. Subito dopo è entrato in scena il pallone per la fase tecnica: passaggi (controllo orientato) tra le sagome alte, cross e tiri in porta. Poi il gruppo è stato diviso in due per curare il possesso palla, successivamente partitelle a tema a uno-due tocchi, prima della sfida finale a tocco libero. Per concludere, spazio allo stretching.