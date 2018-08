Quello di ieri doveva essere un giorno di riposo perl'Inter e invece Luciano Spalletti, dopo il pareggio contro il Torino, ha annullato il giorno libero per chiedere conto alla squadra del calo di rendimento tra il primo e il secondo tempo. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che porta alla luce la sintesi delle parole utilizzate dal tecnico toscano, che dai suoi cerca una risposta.



“Il lunedì di Appiano non è il titolo di un film, ma il racconto di un giorno di riposo che si è trasformato in una mattinata delicata, buona per sistemare un po’ di cose. Alle 11 giocatori e allenatori si sono ritrovati in palestra: l’allenamento si è trasformato in una seduta psicologica, con Spalletti che ha parlato per 40 minuti, ben oltre la media di una normale chiacchierata del giorno successivo a un match. Il tecnico non ha analizzato al video gli errori: lo farà nei prossimi giorni, magari già da oggi. Però ha usato il tempo per evidenziare con forza la differenza di rendimento tra primo e secondo tempo, chiedendone conto alla squadra. Se siete capaci di giocare come nei primi 45 minuti, allora ditemi il motivo per cui nei secondi l’Inter è sparita dal campo: questo il senso del discorso”.