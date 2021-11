La stagione di Denzel Dumfries all'Inter è partita con il freno a mano tirato: in estate era stato preso per fare il sostituto di Hakimi, dopo pochi messi è scalato indietro nelle gerarchie diventando il vice Darmian. Merito delle grandi prestazioni dell'ex esterno del Manchester United, ma la scelta di Inzaghi è condizionata anche dalle difficoltà dell'olandese. Qualche giorno fa in Champions ha giocato l'italiano, per la gara di sabato sera col Venezia è favorito l'ex Psv.



IL CONFRONTO CON DARMIAN - Gerarchie abbastanza definitive sulla fascia destra, per capirlo basta fare un confronto tra i due esterni: le gare importanti, le gioca tutte Darmian. Dumfries ha giocato una manciata di minuti con Lazio, Juve, Milan e Real Madrid; in 14 partite tra campionato e Champions ne ha giocate solo cinque da titolare. Le avversarie? Udinese, Sassuolo, Bologna, Shakhtar (andata) e la prima con lo Sheriff. Insomma, quando serve una garanzia da quella parte Inzaghi ha le idee chiare.

- Denzel però non ci sta a ricoprire il ruolo di seconda scelta.. Determinazione e voglia di imparare non gli mancano: spesso a fine allenamento si ferma ad Appiano per sedute extra su tecnica e letture tattiche.Se ha qualche difficoltà a prendere confidenza col calcio italiano, il ragazzo si è inserito alla grande nello spogliatoio nerazzurro.Dumfries ha la fiducia dei compagni e della società, studia da vice Darmian determinato a ribaltare le scelte di Inzaghi.