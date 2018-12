Clarence Seedorf, commissario tecnico del Camerun ed ex centrocampista del Milan, club con il quale ha vinto due Champions League, parla a Canale 5, ospite di Pressing: "Istanbul? Arrivammo a quella finale con un po' di fortuna contro il PSV. Mi brucia di più La Coruna, la buttammo via e quell'anno avremmo potuto fare noi il triplete".



CHE STOCCATA A INZAGHI! - Poi parla di Filippo Inzaghi, suo ex compagno al Milan e suo successore sulla panchina rossonera: "Da allenatore avrei voluto la sua fortuna. Continua a perdere e tiene sempre la sua panchina...".