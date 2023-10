Clarence Seedorf, opinionista per Prime, ha parlato prima della sfida di Champions League tra PSG e Milan: "Prestazione della doppia partita diversa. Spero che il Milan possa prendere l'energia della storia: questa squadra sa trasformarsi nelle notti di Champions. È una verità: la storia conta e credo che il PSG abbia grande rispetto del Milan".



DONNARUMMA - Seedorf ha parlato poi del grande ex della partita, Gianluigi Donnarumma: "Donnarumma ha sbagliato la scelta di lasciare il Milan: un portiere così giovane non ha bisogno di andarsene dal suo club così presto, ha tanta carriera davanti. Gigio era a casa al Milan".