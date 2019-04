Clarence Seedorf torna a Milanello per far visita al suo ex compagno di glorie Gattuso e lascia un messaggio sui profili social dei rossoneri: ''È un grande piacere ritornare qui e vedere le persone che fanno l'anima di questo bellissimo centro sportivo, non so voi ma io credo all’obiettivo della Champions; i ragazzi si stanno allenando bene e con impegno quindi in bocca al lupo a tutti''.