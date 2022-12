L'olandese ex Milan e Inter ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Il Napoli merita di stare in testa alla classifica, il miglior calcio è il suo. La sfida è confermare la crescita. Stare davanti è più duro che rimontare, vedremo se avrà testa per reggere.? La sfida è non farsi guidare dalle aspettative esterne ma migliorare per consacrarsi".- "I rossoneri hanno più abitudine a giocare partite importanti ed è solido. Io credo che accorcerà le distanze. La fortuna del Milan è aver ristabilito, soprattutto con Maldini, una cultura vincente".al Mondiale ha giocato poco, sarà carico. Io sarei contentoè troppo introverso? Non lo conosco personalmente ma non credo ci sia un problema di carattere: vorrebbe dire che il Milan ha fatto una scelta parziale e il Milan generalmente non fa questi errori. Anche io ho giocato con giovani timidi poi cresciuti. Un esempio? Kluivert al Milan"."Oggi nel calcio ci sono tanti ragazzi e meno uomini. La Juventus,Anzi, tutto questo può diventare una motivazione".è un grande giocatore ma non paragoniamo il ruolo che ha nell’Argentina e nell’Inter. In nerazzurro ha quasi il peso diin nazionale. Crescerà ancora e al Mondiale 2026 farà molto bene.? Un grandissimo portiere, un uomo intelligente, curioso, che si interessa, si espone. Io credo tornerà a giocare con la nazionale. È stato un errore riprendere Lukaku?: anche questo è uno dei motivi per cui oggi ci sono meno giocatori top. Io, comunque, gli auguro di ritrovare la magia".