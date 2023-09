L'ex centrocampista di Inter e Milan, Clarence Seedorf ha parlato a Prime Video presentando la gara fra nerazzurri e Real Sociedad.



LA FINALE PERSA - “Finale persa col City? L’Inter è andata in finale, per il girone che aveva e per come è arrivata alla fine, ha preso consapevolezze importanti".



INZAGHI - "Qualcosa in finale le è mancato, ma quanta consapevolezza in più ha ora anche Inzaghi. Ha fatto una stagione strepitosa Inzaghi, la cosa che mi fa piacere è che ha ottenuto il rinnovo e questo è un bel riconoscimento".