Clarence Seedorf, ex fuoriclasse di Ajax, Samp, Real Madrid, Inter e Milan, ha parlato a una riunione del Consiglio europeo sulla lotta al razzismo: "Si parla molto ma non si fa abbastanza. E' una necessità urgente. Dal punto di vista dei giocatori, ho visto immagini di calciatori che parlavano e si coprivano la bocca durante le partite. Quando parliamo di sport bisogna essere completamente trasparenti, quindi perché coprirsi la bocca se ho bisogno di parlare con il mio avversario? Se parlo con un compagno o con un allenatore ok, ma con un avversario no".