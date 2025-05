Seedorf va all'Esteghlal: il nuovo ruolo e il coinvolgimento di un altro ex Inter

AFP/Getty Images

L’ex centrocampista sarà ilfirma un contratto die svolgerà dunque un ruolo diper una delle squadre più potenti dell’intero continente.Non è la prima volta che l'Esteghlal guarda all’Italia e ad ex. In passato il club è stato allenato da Andreae in futuro potrebbe sedersi su questa panchina anche Waltercon il quale da tempo sono aperte le trattative per affidargli la guida tecnica.

"Per gli amici iraniani, ilevoca spettacoli accattivanti, gol spettacolari, gioco fluido e, naturalmente, tanti giocatori speciali. Clarence, uno dei più famosi calciatori olandesi, ha giocato pere, dopo aver concluso la sua esperienza al, ha ricoperto il ruolo di capo allenatore. Oggi è un membro della famiglia Esteghlal che è estremamente grata per la sua esperienza e competenza", ha scritto il club sui suoi social.L’ex allenatore del Milan dunque sarà atteso nelle prossime settimane aper mettere mano a una squadra che vive un periodo di grande. Nella stagione 2024/25 l’Esteghlal ristagna. L’Esteghlal è riuscito a vincere– nel 2021/2022 – mentre il calcio iraniano è sempre più dominato proprio dai cugini delche hanno vinto, arrivando a 16 nella propria storia, contro i 9 dei biancoazzurri.

Toccherà quindi anche a Seedorf. Anzitutto dovrà mettere bocca nella scelta del nuovo allenatore: dall’Olanda spingono per un accordo in dirittura d’arrivo tra l’ex Milan e Inter e un altro ex nerazzurro,