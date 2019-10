Clarence Seedorf, protagonista nella partita tra le leggende del Bologna e del Real Madrid, ha parlato al termine della gara ai microfoni di Sky Sport della situazione in casa Milan: "Siamo sempre troppo affrettati nel dare giudizi, io faccio un in bocca al lupo a Pioli. Io voglio bene al Milan, quando si cambia allenatore dispiace, è una sconfitta per tutti. Vogliamo che il Milan torni a essere quello che vogliamo che sia, ci vuole del tempo. In bocca al lupo a Pioli".