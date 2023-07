Anche in Giappone, è sempre il solito Manchester City. Oggi la squadra di Guardiola ha fatto cinque gol allo Yokohama Marinos in amichevole, 5-3 finale con reti di Stones, Alvarez, Rodri e doppietta di Haaland entrato nella ripresa. I Citizens erano andati sotto di due gol dopo la prima mezz'ora, ma a far sorridere i tifosi è stata l'esultanza di Anderson Lopes che ha aperto la gara: dopo aver segnato, l'attaccante brasiliano ha festeggiato imitando la classica esultanza di Haaland, setendosi a gambe incrociate in stile meditazione.