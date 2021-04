. Chi l'avrebbe detto che il nigeriano delsi sarebbe imposto come uno dei centravanti più prolifici non solo a livello italiano, ma europeo: perché dietro al, ci sono tanti altri numeri da record.- Il primo e più eclatante è quello che riguarda proprio le reti realizzate, ultima la doppietta al Napoli:. E attenzione anche alla striscia aperta di marcature, che lo avvicinano ad altri due giganti del campionato italiano:. Numeri impressionanti, che però sembrano far felice il solo Simy: delle ultime cinque partite infatti,, perdendo le altre quattro contro Atalanta, Lazio, Bologna e Napoli.- I gol del nigeriano quindi sembrano non bastare ai calabresi per rincorrere una salvezza che si allontana sempre più con il passare dei turni (ora -9 dal Torino quart'ultimo, che ha anche una partita da recuperare), ma questi numeri confermano come Simy sia adatto alla categoria e, anche qualora gli Squali non dovessero riuscire nell'impresa. Un affare dal punto di vista tecnico, stazza (198 cm) e vena realizzativa lo rendono una scelta affidabile e a 29 anni da compiere a maggio è nel pieno della maturità, e anche da quello economico, visto che il contratto con il Crotone scadrà nel 2022.che l'anno prossimo dovrà rinnovare il reparto con l'addio di Scamacca e Pjaca. Come, altro gioiellino dei rossoblù che sta facendo gola a diverse società, anche Simy a suon di gol si sta imponendo come prossimo uomo mercato: a marzo si è preso la corona, ora il re dei bomber ha altre nove gare per cercare l'impresa salvezza e costruirsi il futuro.