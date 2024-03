Segna poco e prende sempre gol: l'Atletico Madrid è in crisi, ma Simeone recupera Griezmann

Federico Zanon

In difficoltà. Due parole che descrivono il momento dell'Atletico Madrid, sconfitto sabato dal modesto Cadice e scivolato a -14 dalla capolista Real Madrid. L'obiettivo quarto posto, che vale un posto nella prossima Champions League, al momento è centrato, ma negli specchietti è apparso l'Athletic Bilbao, che ora ha solo due lunghezze di ritardo. In pochi si spiegano la debacle dell'Estadio Nuevo Mirandilla, contro un'avversaria che non vinceva dall'1 settembre (3-1 al Villarreal), che non segnava per prima in una partita di Liga dal 10 dicembre scorso, nell'1-1 contro l'Osasuna, ovvero 3 mesi e 12 giorni fa.



SOLIDITA' PERSA - Simeone ha fatto il mea culpa, al di là degli errori dei singoli (Gabriel Paulista disastroso, ha sulla coscienza entrambi i gol), la difesa dei colchoneros non è più impermeabile da tempo. Nelle ultime cinque partite tra campionato e coppe l'Atletico Madrid ha subito 9 gol (uno dall'Inter in Champions League, due dall'Almeria in Liga, tre dall'Athletic Bilbao in Coppa del Re, uno dal Betis Siviglia nella Liga più i due di sabato), nelle ultime dieci solo una volta ha chiuso con un clean-sheet, il 17 febbraio scorso, nel 5-0 contro il Las Palmas.



TORNA LE PETIT DIABILE - Là davanti le cose non vanno tanto meglio. Con Griezmann ai box nelle ultime cinque partite (si è fatto male nella sfida di andata degli ottavi di Champions League contro l'Inter) l'Atletico Madrid per tre volte non ha segnato (contro Inter, Athletic e Cadice). Grizou e Morata insieme hanno trovato la via della rete 38 volte (18 il francese, 20 l'ex Juventus), su loro due il Cholo punterà mercoledì per ribaltare il discorso qualificazione. L'ex Barcellona sarà della partita, al di là delle parole di rito del suo allenatore ("Spero di averlo a disposizione").



FATTORE CASA - C'è poi da considerare il fattore Civitas Metropolitano, un'arma in più dell'Atletico Madrid: nelle ultime 32 partite, considerando tutte le competizioni, ha vinto 29 volte, con due pareggi e una sconfitta, il 7 febbraio scorso contro l'Athletic Bilbao (1-0, nell'andata delle semifinali di Coppa del Re).