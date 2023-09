Era la, ill’ha vinta dominandola per un’ora, fin quando, lasciato colpevolmente in campo danonostante l’ammonizione del primo tempo, ha preso il secondo giallo. Solo con un uomo in più laha provato a riprendere la partita, ma era già sotto di due gol e, nonostante il debutto die la rete nel recupero di Spinazzola, non ce l’ha fatta. E’ una vittoria che dà, ha le idee chiare, le gambe forti e i piedi buoni. Punteggio pieno,. Un segnale opposto arriva dalla: tre partite, un punto, sei gol subiti, le assenze pesano, ma questo è, troppa in tutte le zone del campo e in tutti i settori, dalla tecnica alla tattica, dalla forza fisica alla potenza atletica, dalla testa ai nervi. Una differenza che il Milan ha sfruttato segnando in fretta, alla prima occasione creata in un primo tempo poi dominato in lungo e in largo. Attacco di Loftus-Cheek, sponda con Giroud, conclusione dell’inglese respinta quasi sulla linea da Celik ma proprio mentre Rui Patricio alzava il piede sullo stinco di Loftus-Cheek. Rapuano non ha visto niente dal campo, Irrati ha visto tutto al Var, ha richiamato davanti al monitor il collega che ha fischiato il rigore., e Milan in vantaggio dopo 9 minuti.Nel primo tempo,, la sua prima conclusione (a lato) è arrivata al 23' conche qualche minuto dopo ha alzato la mano e si è fatto sostituire per un problema ai flessori. Al suo posto è entrato Pellegrini che Mourinho aveva cercato di preservare anche lui per un affaticamento muscolare. L’evidentissima differenza tecnica si spiegava anche così:. Così il Milan ha fatto la partita come ha voluto, abbassando e alzando il ritmo a suo piacimento, giocando sulle imbucate o sugli strappi di Leao ed Hernandez e creando un altro paio di occasioni, una salvata da una prodezza disu Pulisic, un’altra da Celik su tiro di Leao.- Anche sotto di un gol, la Roma ha continuato ad aspettare il Milan nella propria metà, senza mai alzare il pressing, proprio perché temeva le accelerazioni di(che Celik non riusciva a contrastare) e le giocate di Pulisic (stesso discorso per Zalewski). Quando i due esterni colpivano alle spalle, la difesa romanista andava in affanno. Pioli aveva gioco facile anche grazie a una sua mossa originale ed efficace all’inizio della manovra:arretrava fra i due difensori centrali, ma davanti a sé non aveva il vuoto, bensì. Mourinho poteva opporre solo una coppia di centrocampisti di scarso dinamismo, Paredes e Cristante, e in quelle condizioni era impossibile ostacolare l’ondata rossonera.L’unico difetto del Milan del primo tempo era stato quello di. Ci ha pensato, però, in apertura di ripresa con un: cross di Calabria da destra, Rafa quasi in caduta ha fatto una mezza girata bruciando Celik e Rui Patricio. Da applausi. Le telecamere hanno inquadrato Mancini mentre guardava sconsolato Celik, ma con tutto il rispettoL’allenatore del Milan ha commesso. Congià ammonito, e non proprio sereno, ha deciso di tenerlo in campo anche nella ripresa. Tomori ha ripagato la fiducia mettendo giù di nuovo Belotti al 20' del secondo tempo, così ha preso il. Pioli l’ha corretto con Kalulu al posto di Loftus-Cheek e poco dopo con Pobega per Giroud.Con un uomo in più, la Roma ha fatto qualche passo avanti. Ci ha provato, con la prima parata di Maignan. Mourinho non poteva perdere altro tempo e ha fatto debuttare(entrato insieme a Spinazzola) schierando il doppio centravanti. Romelu ha cercato la porta rossonera col piede sbagliato, il destro, palla alta di poco. Pioli ha cambiato gli attaccanti, fuori Pulisic e Leao (che stava volando) e dentro Chukwueze e Okafor. Controrisposta di Mourinho col giovanissimo Pagano per Mancini e difesa a quattro. La spinta giallorossa si è fatta sempre più massiccia con l’Olimpico che soffiava alle spalle di Lukaku e compagni e ha prodotto il gol di, con netta deviazione di Kalulu, al secondo minuto di recupero. Ne mancavano altri cinque. Ci hanno provato, mentre Smalling è andato a fare il centravanti per aumentare i centimetri in area rossonera.