Secondo Todofichajes.com il Borussia Dortmund vuole esercitare quanto prima l'opzione di recompra a 30 milioni di euro per Isak, talento classe 1999 in forza alla Real Sociedad. L'attaccante cresciuto in Svezia, seguito anche da alcune italiane tra cui il Milan, può essere il sostituto di Haaland.