Seguito dal Milan, Yan Couto strizza l'occhio al Real Madrid: 'Se sono interessati...'

Ilstudia le mosse per la prossima estate e nel corso dei mesi ha valutato l'opportunità di sondare il mercato per un nuovoUna possibilità che recentemente ha perso forza, anche perché il reparto è già affollato con il capitano(in odore di rinnovo), unin brillante forma e, oggetto misterioso arrivato a gennaio dall'Hellas Verona ma impiegato solo per pochi spezzoni di gara.Una lista di candidati per Moncada e Furlani, però, c'era già e conteneva diversi nomi attenzionati. Su tutti quello di, brasiliano che sta brillando con il Girona ma è di proprietà del Manchester City. Un gradimento totale per il classe 2002 da parte del Diavolo, ma il giocatore sembra avere altri piani.

- Intervistato da Radio Catalunya infatti, Couto ha strizzato l'occhio al, che nelle ultime settimane è stato accostato con insistenza al giocatore del Girona: "".- Apertura al Real, ma Couto ricorda poi chiaramente dov'è la sua testa: "Sono un giocatore del Manchester City, ho un contratto con loro e" spiega il terzino, che può diventare l'erede di Kyle Walker alla corte di Guardiola.

- In questa stagione con il Girona Couto ha collezionato 33 presenze complessive (28 in Liga, 5 in Coppa del Re) con un due gol (uno per competizione) e 8 assist in campionato. A ottobre è arrivato il debutto anche nella nazionale maggiore del Brasile, con cui ha giocato anche lo scorso marzo in occasione dell'amichevole con la Spagna allo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid.