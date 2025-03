Getty Images

Segundo Castillo virale: l'allenatore del Barcelona va in panchina in smoking in Copa Liberatdores

Alessandro Di Gioia

27 minuti fa

Segundo Castillo si è preso la scena. Nella partita contro il Corinthians, valida per la terza fase di Copa Libertadores, l’allenatore del Barcelona SC, squadra ecuadoregna, si è presentato in panchina indossando un elegantissimo smoking: è subito diventato virale l'inconsueto look con cui l'ex calciatore ha deciso di guidare la squadra, durante il match allo stadio Banco Pichincha di Guayaquil.



CHE STILE! - Il tecnico 42enne ha sfoggiato un vestito molto elegante, una giacca da smoking bianca con bavero nero, abbinata ad un gilet dello stesso colore, con sotto una camicia bianca da cerimonia e papillon nero al collo coordinato con il pantalone e le scarpe lucide: un abbigliamento curato e "poco sportivo". Non una novità per il tecnico, un vero e proprio marchio personale. Come è finita la partita? Vittoria senza storia, 3-0 ai più quotati brasiliani. Bravo ed elegante.