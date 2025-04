Sei cambi, il ritorno di Dimarco e la 'richiesta' ai tifosi: l'Inter ha già la testa al Bayern Monaco

Getty Images

A questo punto della stagione non si può scegliere.sognare un altro Triplete, a 15 anni da quello storico con José Mourinho in panchina. Come nel 2010, sulla strada dei nerazzurri c'è il Bayern Monaco, ma anche se non è una finale come quella di Madrid autografata dalla doppietta di Milito, quella di mercoledì è una sfida che vale molto. Di fatto fondamentale per le ambizioni di un grande club, che

Il successo dell'Allianz Arena, graffiato dal gol di Frattesi nel finale, regala un buon vantaggio, ma la storia con i tedeschi non è archiviata. Mercoledì ci sarà da lottare, servirà avere la versione migliore dell'Inter, soprattutto dal punto di vista fisico. Quella con il Bayern sarà una partita dispendiosa, come all'andata.davanti al Bayern Monaco, 123 chilometri, e Barcellona, 115,7 chilometri. Insomma, sarà una battaglia, motivo per il quale oggi contro il Cagliari (in campo alle 18) ci sarà ampio turnover.

Inzaghi non può rinunciare a quelle che sulla carta sono seconde scelte, ha bisogno di far rifiatare i titolari. Per tenere a distanza il Napoli, secondo a -3 (gli uomini di Conte sfideranno l'Empoli lunedì alle 20.45), bisogna vincere per questo ha bisogno di tutti. Questa sera, rispetto a Monaco di Baviera, scenderanno in campo dal primo minutoL'esterno sinistro, fermatosi per un problema muscolare l'1 marzo contro il Napoli, ha giocato parzialmente contro Udinese e Parma, ma non con il Bayern Monaco.. In questo finale di stagione all'Inter serve la migliore versione di Dimarco, autore di 4 gol e 8 assist tra campionato e coppe.

Inzaghi ha bisogno di lui e dei tifosi. Che devono essere l'arma in più, il famoso dodicesimo uomo in campo.. L'entusiasmo della gente nerazzurra deve essere contagiante per una squadra stanca, ma ancora affamata. Che vuole scrivere la storia. E' può farlo solo con l'aiuto del suo pubblico.