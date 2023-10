L’Inter di Simone Inzaghi viaggia con 6 punti in più in classifica rispetto allo scorso anno, quando a questo punto della stagione, invece, c’era in vetta il Napoli di Spalletti. Frutto di una rosa migliorata, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“In fondo, un anno fa, dopo 7 giornate, c’era in testa il Napoli e c’è rimasto. Un anno fa, Milan e Inter avevano rispettivamente 4 e 6 punti in meno, sono cresciute. Come? L’Inter in alternative e consapevolezza. Oggi Inzaghi ha a disposizione un doppione di valore in ogni ruolo. Avere in panchina un Frattesi che segna una doppietta da titolare in Nazionale, è un lusso esclusivo. Per un gioco che poggia così tanto sugli esterni, avere ricambi del valore di Cuadrado e Carlos Augusto è tanto. E poi Lautaro: 4 gol in 27’ a Salerno, 9 in 7 giornate. Il titolo mondiale gli ha trasmesso nuova sicurezza. Avere il miglior attaccante del campionato è sempre una promessa di felicità. Linee di gioco codificate e memorizzate, solidità fisica e autostima gonfiata dalla finale di Istanbul completano l’identikit di una favorita”.