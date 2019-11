Das #VBLCC Debüt von Diego Demme gegen @XPhenomenoX ab 18.00 Uhr live auf https://t.co/iQe25OwSRL



Wie schlägt sich der @DieRotenBullen Spieler auf dem virtuellen Rasen? Einschalten und nichts verpassen! pic.twitter.com/2b2DCVvUMq — Virtual Bundesliga (@vbl_official) November 18, 2019

In attesa della ripresa dei campionati dopo la sosta per le nazionali,. Nel Regno Unito è caccia a un posto per la, i gamer britannici si preparano alle selezioni per poter rappresentare una delle venti squadre della Premier nella sua versione eSports (l'ultima edizione vinta dal professionistacon il).Si muove la Premier e non stanno a guardaree soprattutto la Germania, con lache prosegue e offre un appuntamento importante per il calcio tedesco: debutta infatti contro il ColoniaLa cessione dei diritti della Serie A a Konami oltre che EA SPORTS aveva lasciato intendere ai più che il massimo campionato italiano potesse lanciarsi in una, nonostante manchi una squadra per titolo (la Juventus c'è solo su eFootball PES 2020 e si chiama Piemonte Calcio in Fifa 20, mancano nome e loghi ufficiali del Brescia nel gioco di Konami),. Esclusi quindi un campionato regolare e l'ingresso nel circuito competitivo di FUT, resta solo la possibilità di ragionare su eventi spot durante l'anno. Discorso analogo per la, che dopo aver ceduto i diritti a Konami ed essere sbarcata su PES non ha organizzato competizioni ufficiali, ma ha giocato in parallelo a partite 'reali' la loro versione digitale. L'Europa va avanti e si proietta sempre più in un mondo, quello degli eSports, che continua ad espandersi e a fornire nuovi sbocchi, l'Italia resta ancora ferma e rischia di perdere altre occasioni di crescita.