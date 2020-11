Pagheranno con il licenziamento i dipendenti dell'impresa Funeraria Pinier che hanno postato i macabri e disgustosi selfie accanto alla bara, aperta, di Diego Armando Maradona. Diego Molina, il primo identificato, è già stato licenziato, mentre per gli altri due è solo questione di tempo, assicurano in Argentina. L'avvocato della famiglia Maradona, Matias Morla, parla così di Molina: "È una canaglia, pagherà per questa aberrazione".