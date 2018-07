Da wonderkid a star. Lì, nella sua terra a stelle e strisce. Il ragazzino che ascolta Justin Bieber, che fa il tifo per il Manchester United e gioca nel Borussia Dortmund, manda ko, in North Carolina, il Liverpool di Klopp a suon di accelerazioni, dribbling e, ovviamente, gol. Christian Pulisic, nato il 18 settembre del 1998 a Hershey, Pennsylvania, paese in cui Wilt Chamberlain segnò i leggendari 100 punti, ha realizzato una doppietta, mettendoci lo zampino anche sul terzo gol, ricevendo il premio MVP del match. O meglio, è stato solamente nominato MVP, visto che il premio non lo ha potuto ritirare...



NIENTE BIRRA - 19 anni, prossimo ai 20, non può bere alcolici prima dei 21 anni in terra americana. E, visto che il premio dell'uomo partita è sponsorizzato dalla Heineiken, ha dovuto farne per forza di cose a meno. Pulisic, piedi da futuro campione e faccia (e cuore) da bravo ragazzo, si è reso protagonista anche di un bel gesto nel corso del match: un piccolo tifoso ha fatto invasione di campo per farsi un selfie col proprio idolo ma è stato bloccato dagli steward. Pulisic ha "salvato" il ragazzo posando con lui (il "racconto" nella fotogallery). Tutti felici, tutti contenti, tutti col sorriso: il bambino che realizza un sogno, il 22 del Borussia Dortmund che ha regalato un sogno, il popolo americano che sa di avere una stella della nazionale per il futuro. Tutti felici, tutti contenti, tutti col sorriso. Tranne Klopp.



SOGNO DI MERCATO - Jurgen Klopp, uno che non ama mai perdere, il ragazzino lo conosce bene: lo ha visto arrivare in Germania dagli States, lo ha visto crescere, e ora lo vuole con sé a Liverpool. "Pulisic? È un profilo interessante. Ha un contratto con il Dortmund. Questo è il primo problema. Mi piace Christian, lo conosco da quando era un ragazzino, non ancora molto vecchio, è un giocatore fantastico, ed è meritato che la gente pensi molto a lui". Giocatore da Klopp, giocatore da Liverpool, giocatore del Borussia Dortmund: per la nuova stagione è pronto a prendere in mano il nuovo giocattolo di Lucien Favre. A 19 anni il futuro è suo. Anche se il wonderkid è diventato una star.



@AngeTaglieri88