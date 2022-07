"Nel mio paese non c’era un campo sportivo e ho vinto il Mondiale. Per il calcio ho dato tutto, ma quando ho cominciato non credevo di arrivare nemmeno in Serie B. Se ci penso, sembra un sogno"., classe ’53, è nato a, centro di poco meno di 4.000 abitanti incastonato tra i fiumi Bradano e Basento, in provincia di. Autore di 49 reti in A con le maglie di Cagliari, Torino, Ternana e Udinese, Spadino - come venne soprannominato per il fisico brevilineo e il 38 di piede - nelprese parte alla spedizione azzurra in, senza mai scendere in campo.: "È un’avventura che sento mia, una vittoria costruita insieme ai miei compagni. In tornei così importanti, senza un gruppo affiatato in fondo non si arriva"."Sapevo che sarei partito per la Spagna per fare il vice-Rossi,. Il mister mi fece esordire già nell’81 e ho dato anch’io un piccolo contributo durante le qualificazioni, ma infu il torneo die sono contento che sia andata così. Da anni avevamo un rapporto stupendo, eravamo amici fuori dal campo.Non è una presenza che legittima un titolo mondiale". Questione di scelte: "Come me, non misero piede in campo. Gente di un certo livello. Bearzot ha sempre voluto due giocatori con le stesse caratteristiche per ogni ruolo, per evitare di dover cambiare sistema di gioco in caso di infortuni. La forza di quel gruppo fu proprio la consapevolezza, ognuno capì il proprio compito.".Così iniziò l’avventura, con il desiderio di dare il massimo giorno dopo giorno: ". Con la Polonia, che alla fine arrivò terza, pareggiammo, forse meritando qualcosa in più. Il Perù e il Camerun, squadre fisiche, ci misero poi molto in difficoltà". La qualificazione al secondo turno arrivò senza entusiasmare, dopo tre pareggi e poche emozioni: "Se all’inizio poteva esserci spazio per qualche calcolo, a quel punto si iniziò a giocare solo per vincere. E potevamo farlo contro tutti perché sapevamo soffrire.". Nonostante il pessimismo di contorno: "Ci davano per spacciati tutti, non solo i giornalisti.Quando andammo in semifinale, furono costrette a dividere una camera in tre, per mancanza di posti negli alberghi (ride, ndr)".Nel ricordare l’estate del Mundial, Selvaggi si blocca su un fotogramma: "Dopo il successo con l’Argentina, negli spogliatoi andammo a consolareEra contento per il risultato e, allo stesso tempo, arrabbiato con sé stesso per non aver ancora segnato.. Era dispiaciuto, ma sapevamo che si sarebbe ripreso tutto con gli interessi". Iniziò dalla partita successiva: "Contro il, una squadra che oggi farebbe paura a chiunque., accompagnata dalla spinta del pubblico di casa, che iniziò a tifare per noi dopo l’eliminazione della Spagna. La magia di quella partita ci trascinò al trionfo". Arrivato dopo i successi, in semifinale e in finale, contro: "A quel punto, l’Italia era imbattibile".Con l’immagine della coppa, il racconto si colora di aneddoti, a cominciare dalle notti pre-partita: "Io eeravamo vicini di stanza. Marco spesso non riusciva a prendere sonno per l’ansia, io dormivo poco già di mio e capitava spesso e volentieri di farci compagnia fino a tardi. Per me non era una grossa preoccupazione, non giocavo. Per lui poteva essere un problema (ride, ndr)". E poi un’istantanea, dalla festa finale: ". Io, Graziani e Conti, grandi casinari, iniziammo a palleggiare nella hall. Poi si aggregarono anche gli altri, che momenti…". Con qualche assente al momento dell’appello: ". Avevano già fatto le valigie, li trovammo sul letto a leggere dei libri. ‘Siamo tranquilli così’, dissero. E iniziammo tutti a ridere. Era il loro carattere, da episodi come questo si capisce lo spessore dei campioni". E la compattezza di un gruppo Mundial.