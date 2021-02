Selvaggia Roma è una modella, influencer e speaker radiofonica per la radio romana Elleradio, ha fatto il suo esordio televisivo a Uomini e Donne, ma ha raggiunto la notorietà per aver partecipato al programma Temptation Island, in coppia con l'ex fidanzato Francesco Chiofalo, nel 2017. Selvaggia si è poi avvicinata all’ex compagno Luca Muccichini, ma nel 2019 la storia è terminata. Al momento la Roma sembra essere single. Nata a Roma 29 Ottobre 1990, il suo vero nome è Sabrina Haddaji viste le sue origini tunisine. In questa stagione televisiva è fra le protagoniste del Grande Fratello Vip, dove fra l'altro in un'occasione ha indossato una tunica che ha fatto impazzire i fan, per il 'vedo e non vedo' delle sue forme prosperose. Selvaggia, grazie anche alla sua partecipazione nella casa, è riuscita ad entrare nel cuore di un pubblico sempre più vasto, come testimonia il milione di followers raggiunto da Selvaggia su Instagram.



