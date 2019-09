Come passare da Paulo Sousa a Rocco Siffredi? Lo può raccontare Sem Bruno Moioli, bergamasco di nascita e irlandese d'adozione. Sem è un personaggio poliedrico, ha fatto di tutto nella vita iniziando a suonare come cantante soul nella provincia bergamasca e arrivando ad affiancare star mondiali quali il re del blues B.B. King e quello del rhythm and blues (ma non solo) James Brown. Successivamente è stato un precursore nel settore multimediale creando il sito ufficiale del Vaticano negli anni 90 e costruendo la prima tv satellitare esclusivamente dedicata ai videogiochi nel garage di casa a Bergamo. La passione per il multimediale lo ha portato a contatto col calcio: sempre negli anni ‘90 conobbe Ronaldo a Milano e per lui curò il sito internet ufficiale. Era il periodo in cui Paulo Sousa approdò all’Inter e Sem ebbe modo di fare la sua conoscenza, per poi seguirlo nel corso della carriera, da giocatore prima e poi da allenatore.



Ora Moioli è pronto per una nuova avventura: una partnership con il re del porno, Rocco Siffredi: il progetto è quello di creare una sorta di 'disneyworld' del porno. Sarà un parco impostato sulla multimedialità, con sede a Budapest, e Sem sta lavorando al progetto digitale Si parte con un paio di foto: stay tuned!