Sembrava la finale di Champions: Italia indecente quando conta, siamo sicuri che Spalletti sia l'allenatore giusto?

Redazione Calciomercato

Una settimana dopo,, anziché da spettatore privilegiato come sabato scorso., stelline e astri nascenti. Una settimana dopo, anzi sei giorni per la precisione, va detto - con la precisione dei precedenti peggiori - cheche ci costarono l’eliminazione dai Mondiali. Ma se non fosse per il verdetto che si può ancora rimediare, va detto con sincerità:

Inutile passare in rassegna con le pagelle i giocatori., malgrado i tre gol subiti. Ha fatto bella figura il debuttante. Tutti gli altri non pervenuti anche perché - se permettete -Il nome di quest’ultimo, tra l’altro, evoca il suo omonimo allenatore predecessore di Spalletti...A proposito:Questa domanda potrebbe apparire addirittura blasfema, almeno in apparenza. Ma qui non si discute la competenza tecnica, la maestria tattica o la valenza assoluta di un curriculum vistosamente medagliato.Ecco,, tipo la prima partita post Euro 2024 contro la Francia. Invecee contagia tutti i convocati. Pressione che fa rima prima con tensione. Poi con, smarrimento, incapacità di disegnare anche i passaggi più semplici o mettere in pratica il pressing più scolastico. Sia chiaro: questa non è un’Italia di fenomeni e nemmeno di campioni. Ma nemmeno la Norvegia lo è.