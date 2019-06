Prima semifinale dell'Europeo Under 21 ospitato dall'Italia ma senza più la Nazionale Azzurra in campo, dopo l'eliminazione nel primo turno: Germania-Romania va in scena oggi alle 18, in programma allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. e sarà la gara che designerà la prima finalista, con l'epilogo del torneo in programma domenica sera a Udine.​I tedeschi, campioni Under 21 in carica, affrontano la sorpresa della manifestazione: la Germania ha vinto il proprio girone superando Austria, Danimarca e Serbia, i rumeni si sono qualificati elimando l'Inghilterra e la Croazia. Sono quattro i precedenti tra le due squadre: 3 vittorie della Germania, un pareggio e nessuna vittoria per la Romania.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



GERMANIA (4-2-3-1): Nubel; Klostermann, Baumgartl, Tah, Mittelstadt; Neuhaus, Eggestein, Oztunali, Dahoud; Waldschmidt, Amiri.



ROMANIA (4-2-3-1): Radu; Manea, Nedelcearu, Pascanu, Stefan; Baluta, Caicaldau; Man, Hagi, Ivan; Puscas.





h 18 Stadio Dall'Ara, Bologna: Germania-Romania LIVE



LA CRONACA: