al Mapei Stadium di Reggio Emilia, alle 21 di scenaper decidere chi raggiungerà la Germania in finale a Udine.che, dopo aver passato da primi il girone davanti all'Italia, si sbarazzano senza pietà dei transalpini:per la squadra di De La Fuente, all'iniziale vantaggio su rigore dirispondononel primo tempo,nella ripresa.: Sivera; Aguirregabiria, Vallejo, Nunez, Junior Firpo; Fabian Ruiz, Roca; Olmo, Ceballos, Fornals; Oyarzabal.: Bernardoni; Dagba, Konaté, Upamecano, Ballo-Touré; Guendouzi, Tousart, Aouar; Ikoné, Mateta, Reine-Adélaide.h. 21 Mapei Stadium, Reggio Emilia -16' Mateta (F), 27' Roca (S), 45'+4 Oyarzabal​ (S), 47' Dani Olmo (S), 65' Borja Mayoral (S)90'+4 - Termina il match.70' -Ci prova Ikone su punizione, respinge Sivera.64' - Occasione per Borja Mayoral: l'attaccante spagnolo, a tu per tu con Bernardoni, fallisce l'occasione del 4-1.45'+5 - Fine primo tempo: Konaté abbatte Oyarzabal al limite dell'area e regala il penalty alle Furie Rosse.45' - Occasione per la Spagna: Junior Firpo sfiora la rete del vantaggio con un diagonale che accarezza il palo e si spegne sul fondo.26' - Spagna vicina al pareggio: Bernardoni neutralizza il tiro a botta sicura di Fornals con un vero e proprio miracolo.17' - Francia a un passo dal raddoppio: contropiede rapido, palla di Ikone in mezzo per Mateta ma Sivera è bravo in uscita bassa a sventare l'occasione.Reine-Adélaide entra in area e cade dopo un contatto con Junior Firpo, giusto penalty confermato dal VAR.4' - Prima occasione Spagna: Junior Firpo entra in area dalla sinistra e crossa basso, Oyarzabal manca la deviazione vincente.1' - Fischio d'inizio, primo pallone per la Spagna.