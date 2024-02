Semifinale Coppa d'Africa, Costa d'Avorio-RD Congo LIVE dalle 21. Formazioni: Kessié sfida Bakambu

Scontro decisivo. La Coppa d'Africa è pronta a conoscere le sue finaliste. Dopo il successo della Nigeria/Sudafrica, alle 21 ore italiane, la squadra padrona di casa, la Costa d'Avorio, affronta la Repubblica Democratica del Congo, che in questa edizione, prima del successo nei quarti di finale contro la Guinea, non aveva mai vinto nei 90 minuti. Kessie e compagni, dopo l'esonero del commissario tecnico Jean-Louis Gasset, non si sono più fermati, eliminando i campioni in carica del Senegal ai rigori agli ottavi e il Mali ai quarti, dopo i tempi supplementari.



FORMAZIONI UFFICIALI -



COSTA D’AVORIO – Y. Fofana, Singo, Ndicka, Boly, Konan, Kessié, Seri, S. Fofana, Adingra, Haller, Gradel. CT. Fae



RD CONGO – Mpasi, Kalulu, Mbemba, Inonga, Masuaku, Samuel M., Pickel, Kakuta, Elia, Bakambu, Wissa. CT. Desabre