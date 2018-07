Francia favorita in lavagna nella prima semifinale dei Mondiali 2018: per il bookmaker britannico Stanleybet, i Bleus sono favoriti a 2.57 nel match di domani sera contro il Belgio, mentre un trionfo dei Rode Duivels si gioca a 3.10. Il pari nei novanta minuti, con conseguente proseguo ai tempi supplementari, è invece piazzato a 3.05. Tanta attesa per vedere il talento delle due nazionali scendere in campo, con le stelle delle due selezioni che stanno già scaldando i motori: la sfida dei bomber vede il belga Romelu Lukaku in vantaggio sugli altri e una sua segnatura in semifinale vale 2.20 volte la posta. Insegue Griezmann a quota 2.35, mentre una marcatura di Eden Hazard è proposta a 2.85 e quella di Mbappè a 3.00. Con tutto questo potenziale offensivo diventa interessante la quota dell’Over 2,5, bancato a 2.20, soprattutto considerando che tutte le sfide del Belgio in questo mondiale - tranne quella con l’Inghilterra - sono finite proprio con tre o più goal totali.La seconda semifinale vede invece la sfida tra Croazia e Inghilterra. I bookie di casa vedono i Tre Leoni nettamente favoriti sugli avversari, con un successo inglese dato a 2.38, mentre il trionfo della Croazia è offerto a 3.45. La parità alla fine dei due tempi regolamentari è invece proposta, sempre su www.stanleybet.it, a 3.05 volte la giocata. Semifinale con molti meno gol attesi rispetto alla prima, ed è per questo che l’Under 2,5 è nettamente più probabile, a 1.46, sul rispettivo Over 2,5, a 2.60. Tanta attenzione anche sui goleador delle due squadre per sapere chi aprirà le marcature: l’indiziato numero uno è ovviamente Harry Kane, con l’eventualità che sia l’attaccante del Tottenham a entrare per primo nel tabellino dei marcatori opzionata a 5,75; per i croati risponde Mario Mandzukic che, dopo aver regalato alla sua città natale birra e maxischermo per poter assistere alla semifinale, è pronto a farli anche esultare. La sua rete che sbloccherebbe il match è data a 7.00 volte la posta giocata.