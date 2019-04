Intervistato da SoccerMagazine, l'ex giocatore (tra le altre) di Fiorentina e Chievo Franco Semioli ha detto la sua sui giovani italiani: "I vivai sono tutto, però purtroppo sono poche le società italiane che investono seriamente sul settore giovanile. Atalanta, Torino, Fiorentina, Inter, Milan, Juve sicuramente quelle che guardano con più attenzione. Le altre squadre sono ancora un po’ indietro e questo è sicuramente un problema perché rischiamo di trovarci in futuro senza campioni e poi ci porta a dover comprare stranieri pagando tanti soldi e senza una Nazionale competitiva. I giovani italiani più forti? Zaniolo della Roma, Chiesa della Fiorentina e Kean della Juventus. Loro sono il futuro e sono certo che saranno dei campioni. Fanno ben sperare, ma per una Nazionale forte dobbiamo lavorare tanto e trovare altri ragazzi come loro. L'esterno italiano più forte? Federico Chiesa, ad oggi è il più completo. E poi si parla troppo poco di El Shaarawy."