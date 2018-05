A margine della presentazione del libro “Per colpa di Zico” di Leonardo Corsi ha parlato Leonardo Semplici, allenatore della Spal: "Oggi c'è stato un incontro per programmare il futuro. C'è la voglia e l'intenzione di andare avanti. C'è la voglia di fare un ulteriore step anche se la salvezza resta l'obiettivo. Domani mattina avremo un incontro definitivo, poi la società dirà quello che è accaduto. I giovani della Spal? Hanno fatto bene, mi auguro qualcuno possa restare, ma non è facile. Viviani l'erede di Badelj? Potrebbe essere un giocatore valido per la Fiorentina, a Ferrara ha trovato quella continuità che non aveva avuto da altre parti. E' stato bene, ha fatto un grande campionato, come caratteristiche credo possa essere un giocatore di valore".