Tra gli allenatori in attesa di una panchina c'è anche Leonardo Semplici. L'ex Spal - tra le altre - ha commentato così le ultime giornate di mercato e la sua attesa per il ritorno 'in campo'. Lo ha fatto con un post sui suoi canali social, ecco le sue parole.



FUTURO - "Il calciomercato è spesso croce e delizia per noi allenatori: nella delicata fase di preparazione alla nuova stagione dobbiamo confrontarci per settimane con trattative, arrivi e partenze, cercando sempre di mantenere i giusti equilibri nel gruppo squadra, dentro e fuori dal campo. Una sfida quotidiana che un allenatore moderno deve saper cogliere con elasticità mentale, velocità di adattamento e duttilità tattica. In questo inizio di stagione per me anomalo, ho avuto modo di metabolizzare l’epilogo della scorsa stagione, ma soprattutto di aggiornarmi, studiare e prepararmi per tornare a fare il lavoro che amo. Cosa mi aspetto dal prossimo futuro? Una sfida stimolante, ambiziosa, che possa permettermi di lavorare in piena sintonia con il club sul raggiungimento di traguardi sportivi e sulla valorizzazione dei calciatori.