Intervenuto in conferenza stampa al termine dell'amichevole vinta dal suo Cagliari contro il Vicenza l'allenatore dei sardi, Leonardo Semplici ha parlato anche di mercato.



ACQUISTI - "Cosa chiedo alla società? La squadra è sicuramente da completare, sia in entrata che in uscita. Chiaro che con il mercato attuale non è semplice, ma stiamo provando a fare una squadra competitiva".



NANDEZ E GODIN - "Nahitan Nandez e Diego Godin ad oggi ci sono, vedremo poi”.



DALBERT - "Si sta inserendo molto bene, ha voluto Cagliari nonostante tante altre offerte. Può giocare sia a 4 che a 5 a centrocampo. Io e il direttore lo abbiamo voluto fortemente. Lui e Lykogiannis possono coesistere".