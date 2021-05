L'allenatore del Cagliari, Leonardo Semplici ha parlato a Sky Sport per commentare la sconfitta contro il Genoa che chiude il campionato dei sardi.



GENOA PIU' BRAVO - “Stasera abbiamo fatto una bella prestazione, ma il Genoa è stato bravo a sfruttare le poche occasioni che abbiamo concesso. Sono soddisfatto del percorso che abbiamo fatto, devo ringraziare i ragazzi per quanto fatto nelle ultime 15 partite”.



SIAMO FORTI - “Sicuramente la squadra è forte vedendo i nomi a disposizione. Però va anche detto che dopo 23 partite avevamo 15 punti. Abbiamo portato le nostre idee, dovevamo fare qualcosa di diverso. Abbiamo toccato le corde giuste in ognuno e il merito va soprattutto ai ragazzi, che hanno dato grande disponibilità e disputato un grande finale di stagione”.



MENTALITA' - “Credo che ci sia un po’di tutto, dal modulo alla parte fisica. Credo però che la chiave sia stata il cambio di mentalità, che ci ha permesso di giocare delle belle gare e anche oggi di non mollare fino alla fine”.



VOGLIO RESTARE - “Io me lo auguro, quello che abbiamo fatto è sotto gli occhi di tutti. La settimana prossima decideremo il futuro mio e del Cagliari”.



MOMENTO DIFFICILE - “Direi la partita persa in casa col Verona. Il martedì abbiamo avuto un confronto forte: ho detto chiaramente quello che bisognava cambiare, da lì la squadra ha capito come comportarsi e poi è partita la nostra rimonta”.