Leonardo Semplici, allenatore della Spal, è intervenuto ai microfoni di “CalcioNapoli24 Live”. “Soddisfazione unica per la salvezza, tanti ci davano per spacciati. Io, il presidente, la società e tutti abbiamo pagato un po’ di esperienza, ma poi siamo cresciuti tutti insieme e abbiamo coronato un sogno. Il Napoli ha fatto un campionato straordinario sia a livello di gioco che di punti, Sarri ha dato una vera identità ala squadra. Sulla strada però hanno trovato una squadra che è abituata a raggiungere questi obiettivi, la differenza in questa stagione è stata proprio in questo. Entrambe ci hanno provato con stili di gioco diversi. Il gioco del Napoli è molto spettacolare, è sotto gli occhi di tutti il lavoro che ha fatto Sarri. Credo che per arrivare al pari della Juve ci vogliono ulteriori salti di qualità, anche per competerei in Europa. Napoli? Essere accostato mi inorgoglisce, soprattutto se si valuta il lavoro fatto in questi anni. Significa che ho continuato a lavorare bene, magari un giorno…Io lo spero sicuramente senza ombra di dubbio.

Grassi ha fatto un ottimo campionato, ha fatto gol e prestazioni importanti, è maturato tanto e credo che quest’esperienza gli possa servire per tornare quello che era. Mi auguro che possa diventare importante anche per il Napoli in futuro. Ho ancora un anno di contratto, siamo arrivati dalla Lega Pro alla salvezza in A, spero ci siano i presupposti per migliorare quest’annata. Vedremo se ci sono ancora le condizioni per continuare insieme".